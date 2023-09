Lavoro frenetico presso la Rocca dei Rettori per le procedure appalto relative alla riattazione e in alcuni casi ricostruzione di quasi tutti i plessi della rete scolastica territoriale delle Superiori, con progetti già avviati da tempo, ma adesso ricompresi nella pianificazione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr -Next Generation Eu).

