Ucraina: Peskov, ‘esercitazioni armeno-americane in Armenia sono preoccupanti’

Mosca, 6 set. (Adnkronos) – Le informazioni sullo svolgimento di esercitazioni congiunte armeno-americane sul territorio dell’Armenia “sono preoccupanti” e “Mosca analizzerà a fondo questa situazione e ne seguirà lo sviluppo”. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

In precedenza, il Ministero della Difesa armeno aveva riferito che le esercitazioni militari congiunte dell’Armenia e degli Stati Uniti ‘Eagle Partner 2023’ si terranno sul territorio armeno dall’11 al 20 settembre.

Lunedì il presidente del Comitato europeo per lo sviluppo della Nato Günther Fehlinger ha dichiarato che l’Armenia dovrebbe aderire all’Alleanza del Nord Atlantico. Sempre lunedì, il vice ministro degli Esteri armeno Vahan Kostanyan ha detto che il paese sta collaborando con la Nato in vari formati ed è pronto a continuare la sua cooperazione.