Ucraina: Cnn, ‘aerei russi ricoperti di pneumatici per proteggerli dagli attacchi con droni’

Mosca, 6 giu. (Adnkronos) – Le forze di Mosca hanno iniziato a coprire alcuni dei loro aerei militari con pneumatici per auto. Lo testimoniano alcune foto satellitari. Secondo gli esperti – scrive la Cnn- potrebbe trattarsi di un tentativo improvvisato di proteggerli dagli attacchi di droni ucraini che recentemente hanno attaccato con successo gli aeroporti militari russi.

Le immagini satellitari della base aerea russa di Engels mostrano due bombardieri strategici Tu-95 ricoperti con pneumatici per auto. La Cnn sottolinea che non ha potuto verificare in modo indipendente il motivo per cui gli pneumatici sono stati posizionati sull’aereo, ma gli esperti dicono che potrebbe trattarsi di un rozzo tentativo non solo di aggiungere un altro livello di protezione contro i droni ucraini, ma anche di ridurre la visibilità dell’aereo, soprattutto di notte.