Il Benevento è già costretto a correre in Lega Pro ed ha iniziato il suo percorso senza un capitano, un’icona alla quale aggrapparsi per dettare i tempi della nuova era giallorossa. La stagione è ufficialmente iniziata con una serata che è servita a riportare tutti con i piedi per terra e a far capire che c’è tanto ancora da aspettare più che da fare. Il mercato si è chiuso non senza colpi di scena, nelle fasi d’addio così come quelle d’atterraggio nel Sannio tra i discorsi che hanno cambiato ancora il volto della Strega.

