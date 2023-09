Senato: Pd, ‘perché commissione Diritti umani non viene convocata?’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Le cronache ci raccontano di quanto il tema della difesa dei diritti umani sia ogni giorno di più attuale. E di quanto siano importanti le battaglie e le campagne di sensibilizzazione a difesa delle tante cittadine e dei tanti cittadini, delle popolazioni o di gruppi vittime di sopraffazione e discriminazione. In questo può e deve avere un ruolo fondamentale la politica. È questo anche il senso dell’istituzione, in Senato, della commissione sui Diritti umani. Ma proprio perché siamo consapevoli dell’importanza di questa commissione di cui siamo stati chiamati a far parte vorremmo sapere perché non sia stata ancora convocata. A chi fanno paura i diritti umani?”. Così in una nota le senatrici e i senatori del Pd Camusso, D’Elia, Rojc e Sensi, componenti della commissione Diritti umani.