Non ci saranno trasferimenti ad anno scolastico avviato. Almeno per il plesso di Pacevecchia, laddove i bambini della scuola dell’infanzia e quelli della primaria torneranno in sede a distanza di quattro anni. Un inizio, si diceva, sin dal primo giorno che, però, è destinato ad essere procrastinato. Quasi sicuramente, la prima campanella per i bimbi del plesso suddetto suonerà nei locali di via Cristoforo Ricci (esponente di spicco della Democrazia cristiana, più volte senatore, originario di Circello ndr.), la mattina del 18 settembre (data da confermare) e non già il 13, data di apertura prevista in Campania.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia