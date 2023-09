Per l’Asl di Benevento la rimodulazione pensata per il servizio 118 funziona. A due mesi dalla partenza della sperimentazione delle Automediche nella rete d’emergenza, l’Azienda sanitaria ha reso pubblici i risultati della sperimentazione. «Dimostrano un significativo miglioramento nella risposta alle emergenze mediche – sostiene l’Asl -, in contrasto con comunicazioni palesemente allarmistiche che non si basano su dati oggettivi e non affrontano concretamente la realtà. Il parametro definito dal Ministero della Salute per valutare l’efficienza del servizio di emergenza è il tempo LEA».

