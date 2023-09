Migranti: Procaccini (Fdi-Ecr), ‘Pd si schiera con illegalità’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Mentre l’Italia è impegnata nella dura battaglia contro l’immigrazione illegale e i trafficanti di morte, il Pd si schiera dalla parte della illegalità, finanziando apertamente una nave sotto sequestro per aver violato il nuovo decreto varato dal governo e indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo.

“È evidente che l’obiettivo del Pd nel finanziare una ong immigrazionista come Open Arms, battente bandiera spagnola, non è di contribuire a bloccare il traffico illegale di migranti, ma cercare di mettere in difficoltà il governo. Il risultato è legittimare azioni che violano le leggi del nostro Paese, vanificando lo sforzo messo in atto dalle nostre istituzioni. In questa battaglia noi ci schieriamo sempre per la legalità e contro i trafficanti di morte”, conclude Procaccini.