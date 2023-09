Migranti: Della Vedova, ‘memorandum Tunisia è fallimento strategia Meloni’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “A un mese e mezzo dalla firma del memorandum con la Tunisia, il numero di sbarchi continua ad aumentare, l’hotspot di Lampedusa è in grande sofferenza, comuni e regioni denunciano un sistema di accoglienza al collasso. Un numero inaccettabile di casi di discriminazione e violenze contro immigranti sub-sahariani residenti o transitanti in Tunisia continuano a essere segnalati, come pure respingimenti di massa verso la Libia, a dimostrazione di come la Tunisia non può essere considerato un paese di origine sicuro; sul piano interno, la leadership di Kais Saied conferma la sua impronta autoritaria e refrattaria a qualsiasi elemento di stato di diritto”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, oggi alla Camera nel corso del question time al ministro degli Esteri Tajani.

“L’accordo con la Tunisia sta chiaramente fallendo perché i migranti vengono respinti nel deserto libico dove muoiono di stenti, sta fallendo perché Saied non sta facendo alcuna riforma economica, sociale e di democrazia. Questo memorandum – ha sottolineato – è il fallimento della strategia di Meloni, che ha salutato l’accordo con grande enfasi, perché non vuole occuparsi della redistribuzione interna all’Ue per non fare torto ai suoi amici ungheresi e polacchi, che sono contrari”. “E così l’Italia incassa silente l’egoismo di tutti gli altri Paesi”, ha concluso Della Vedova.