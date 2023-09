Europee: listone con Fi? Per Iv ‘impossibile’, rumors su Moratti in lista ‘Centro’**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Italia Viva e Forza Italia sono in famiglie politiche diverse, noi siamo nell’area di Renew Europe, il listone alle europee non è uno scenario possibile”. E’ la coordinatrice di Iv, Raffaella Paita, fedelissima di Matteo Renzi, a ridimensionare di prima mattina in tv le indiscrezioni su un lavorio che sarebbe in corso per dare vita a un ‘listone’ centrista alle europee che coinvolga anche Forza Italia. In ambienti centristi alla Camera l’ipotesi in realtà non viene considerata del tutto improbabile. “Lo scorso anno Forza Italia stava attorno al 5%, poi Berlusconi è riuscito a farla salire fino all’8% in campagna elettorale. Ma Berlusconi ora non c’è più…”.

Ma da parte dei renziani, il mood resta al momento tutt’altro: nessuna lista con Fi ma piuttosto cercare di andarsi a prendere i voti azzurri. “Vedo lo spazio del centro all’interno del centrodestra ridursi progressivamente. Questa destra sta rispedendo al mittente tutte le battaglie storiche di Forza Italia, come la giustizia e le tasse”, sottolinea Paita dalla scuola di formazione di Iv in corso a Palermo con Renzi. L’ex-premier, come ha detto anche ieri sera al Tg1, scommette sull’operazione della lista ‘Centro’ e di riuscire a superare la soglia di sbarramento: “Abbassarla? Assolutamente no, la legge deve restare com’è, anche perchè è l’unica con le preferenze”.

Le preferenze, appunto. Il nome di Renzi, capolista al Nord Ovest, a fare da traino. E non solo. Tra i nomi dati per possibili nella lista ‘Centro’ circolano quello di Letizia Moratti, di Giacomo Portas, Marietta Tidei, Teresa Bellanova, Davide Faraone. Non sarà invece candidato Andrea Marcucci, si riferisce all’Adnkronos. L’ex-dem sosterrà l’europarlamentare uscente, Nicola Danti, possibile capolista nella circoscrizione Centro.