Europee: Gozi, ‘Renew mai alleata di estrema destra’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Da Vienna, dove ci siamo riuniti per tre giorni con il gruppo Renew Europe, mandiamo un messaggio molto chiaro a chi – a Roma, a Bruxelles o in qualsiasi altra capitale europea – continua a vaneggiare riguardo a una futura collaborazione della nostra forza liberale, democratica, riformatrice con l’estrema destra o l’estrema sinistra. Renew Europe non sarà mai alleata, né adesso né dopo le elezioni del 2024, con le forze nazionaliste e sovraniste che hanno come unico scopo quello distruggere l’Unione europea. Se il Ppe vuole assumersi la responsabilità di rompere l’accordo sul quale abbiamo fondato questa legislatura e inseguire queste forze illiberali, si accomodi pure. Ma si mettano in pace l’anima Tajani, Weber, Metsola o chi per loro: noi non saremo mai complici delle politiche illiberali e anti-europee di Ecr”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

“Noi di Renew Europe – aggiunge – continueremo a lavorare per costruire un’Europa sovrana e democratica, più vicina alle esigenze dei suoi cittadini; lotteremo per affermare i nostri valori democratici; difenderemo lo Stato di diritto messo in discussione nei Paesi guidati dalle forze che appartengono all’estrema destra; ci opporremo a qualsiasi arretramento sul piano dei diritti, delle libertà, dell’uguaglianza, dei principi fondamentali come avviene sistematicamente a Budapest e a Varsavia; saremo al fianco di tutti i popoli che combattono ogni giorno per i nostri valori democratici, a cominciare dall’Ucraina; ci impegneremo per una transizione climatica ambiziosa e pragmatica che sappia contribuire alla creazione dell’economia del futuro”. “Vogliamo riformare l’Ue con coraggio, cambiare i Trattati, come ci hanno chiesto i cittadini alla Conferenza sul futuro dell’Europa, per renderla realmente protagonista sulla scena globale: non c’è spazio per chi vuole distruggerla, condannarla all’irrilevanza o bloccarla con i veti. E’ il progetto che ha reso Renew Europe protagonista in questa legislatura. Lo sarà anche nella prossima”, conclude Gozi.