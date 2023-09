Lunedì il Presidente della Provincia di Benevento si è riunito con i Sindaci di Benevento, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Guardia Sanframondi, e Casalduni per affrontare il problema connesso alla Ordinanza di chiusura al traffico della Strada provinciale n. 106 per consentire la realizzazione, in particolare nei territori di San Lorenzo Maggiore e Ponte, di uno dei tratti dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari da parte di Rete Ferroviaria Italiana e del Consorzio Telese S.C.aR.L., ditta affidataria dei lavori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia