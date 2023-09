Centro: Faraone (Iv), ‘punterà su giovani, no a clientele’

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La politica ha due facce, specialmente al Sud, dove il notabile vi invita nella sua segreteria politica e chiede per cosa può essere utile: una politica senza visione e prospettiva, senza alcuna crescita per la collettività. E poi c’è la politica ispirata al buon senso, al rafforzamento delle idee e alla formazione dei giovani, che poi è il principio che ci ispirato nella creazione della scuola Meritare l’Europa”. Così Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva, durante i lavori di Meritare l’Europa, la scuola di formazione politica in corso a Terrasini. “Vogliamo creare un ‘Centro’ che non sia mai clientelare e notabile ma che punti sui giovani”, ha concluso.