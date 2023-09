Caso Orlandi: fratello, ‘parole di Amato importanti, ora Commissione parlamentare’**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – ‘’Giuliano Amato ha fatto ieri una dichiarazione importante, perché è un ex premier e partendo da Ustica e dalla strage di Bologna ha citato espressamente il caso di Emanuela Orlandi parlando di vicende in cui le verità sono ‘ancora incomplete’’’. Lo afferma all’Adnkronos Pietro Orlandi commentando le dichiarazioni di Amato ieri in un incontro alla Stampa estera in Italia. ‘’A questo punto credo non ci siano più dubbi sulla necessità di istituire la Commissione parlamentare sul caso Orlandi – aggiunge il fratello della 15enne cittadina vaticana scomparsa nel nulla 40 anni fa – e penso che le parole di Amato rappresentino una spinta decisiva in questo senso’’.