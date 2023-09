Calcio: auto danneggiate per arrivo Lukaku, indagine per risalire a autori**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – ‘’Al di là dell’aspetto mediatico, ora ci sono ragazzi, lavoratori, che si sono ritrovati con le auto danneggiate e non possono spostarsi’’. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Massimo Cavatorta che assiste due dei proprietari di auto che hanno presentato denuncia dopo l’assalto dei tifosi a Ciampino per l’arrivo di Romelu Lukaku lo scorso 29 agosto, quando diversi romanisti sono saliti sui tettucci delle auto.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti dopo le denunce presentate alla polizia in servizio all’aeroporto. Il reato ipotizzato è quello di danneggiamento aggravato avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico. ‘’Un reato procedibile d’ufficio’’ dice l’avvocato Cavatorta. E sottolinea: ‘’Dal punto di vista giuridico si può contestare il dolo eventuale, perché i tifosi salendo sulle auto hanno accettato di poterle danneggiare. Inoltre, attaccando adesivi alle autovetture, c’è stato un comportamento volontario’’.