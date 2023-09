Basket: ecco ‘Dino Meneghin, storia di una leggenda’, il docufilm presentato il 15 settembre

Milano, 6 set. – (Adnkronos) – A Milano da giovedì 14 a domenica 17 settembre il 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, sarà anche stage di una grande biografia del mondo dello sport, attraverso il film documentario ‘Dino Meneghin. Storia di una leggenda’ di Samuele Rossi, prodotto da Solaria Film ed Echivisivi, in collaborazione con Rai Documentari. ‘Dino Meneghin. Storia di una leggenda’ è un viaggio in una delle più emozionanti storie che lo sport italiano abbia regalato ai suoi appassionati.

“SuperDino”, come spesso era chiamato dai suoi sostenitori, ha rappresentato un intero movimento sportivo, forse come nessun altro campione. Indomabile, combattivo, tenace, esempio fuori e dentro al campo, raro caso di longevità sportiva, ha unito i tifosi di tutte le squadre con la sua immagine di atleta integerrimo. Nel docufilm, oltre all’emozionato racconto di Meneghin, le voci esclusive di familiari (il figlio Andrea, la moglie Caterina), i compagni di squadra e gli storici allenatori che lo hanno guidato, su tutti Sandro Gamba e Dan Peterson.

“Vogliamo continuare a raccontare lo sport”, – dichiara il produttore Emanuele Nespeca – “così come abbiamo fatto con la precedente produzione sui fratelli Abbagnale. È una direzione che stiamo costruendo con convinzione visto quanto lo sport e solo lo sport può far riscoprire alcuni valori fondamentali della vita come il sacrificio e la forza di volontà”. La proiezione del film documentario in programma venerdì 15 settembre alle ore 20.20 al Teatro Litta sarà alla presenza del regista Samuele Rossi, del produttore Emanuele Nespeca, di Dino Meneghin e di numerosi esponenti del mondo dello sport.