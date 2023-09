“Nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Benevento hanno proceduto ad una intensa attività di controllo delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare attenzione alle aree del centro cittadino frequentate da giovani e giovanissimi. I poliziotti diretti dal I° Dirigente dottoressa Paola Inguaggiato, all’esito dei controlli effettuati, hanno accertato e contestato, in piazza Piano di Corte, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a tre ragazze e ad un ragazzo, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, senza che agli stessi fosse chiesto un documento di riconoscimento e senza che venisse loro rilasciato, a fronte del pagamento, alcun documento fiscale”. Quanto reso noto dalla Questura di Benevento in termini riscontro di violazione della normativa corrente che vieta, come noto, vendita alcolici a minori.

