Tennis: Us Open, Zheng e Sabalenka ai quarti di finale

New York, 5 set. – (Adnkronos) – Meno di un anno fa, la cinese Zheng Qinwen veniva votata Newcomer of the Year, Debuttante dell’Anno, nel circuito Wta. Oggi a vent’anni ha raggiunto il primo quarto di finale Slam in carriera. A Flushing Meadows ha dato sfoggio di un tennis moderno, di un pressing costante e senza pause. Il suo è un tennis ritmato, come le percussioni nella musica rock. Così ha spento le variazioni sul tema di Ons Jabeur, sconfitta 6-2, 6-4 sul Louis Armstrong Stadium. Grazie alla sua prima vittoria contro una Top 10 in uno Slam, è diventata la quarta cinese nei quarti dello US Open in singolare femminile nell’era Open. In questa lista rientrano Li Na (quarti 2009, semifinale 2013), Peng Shuai (semifinale 2014) e Wang Qiang (quarti 2019).

Jabeur, che pure aveva dalla sua i sei quarti di finale Slam raggiunti in carriera, si è trovata subito costretta a inseguire. Fedele al suo piano di gioco, Zheng Qinwen ha attaccato dall’inizio. Ha firmatp il primo break al terzo gioco e un secondo consecutivo al quinto, aiutata da un paio di notevoli risposte vincenti. Jabeur è riuscito a recuperare uno dei due break di svantaggio ma non a raddrizzare il set. Difficile, peraltro, riuscirci con il 26% di punti vinti al servizio con la seconda.

Il secondo segue uno schema simile, con la cinese che sale 5-2 e va a servire per la vittoria. Ma non chiude e subisce il break, poi manca un match point in risposta nel gioco successivo. E’ l’ultima chance per la tunisina di riaprire l’incontro. Alla fine Zheng Qinwen chiude al quarto match pount, forte di 21 vincenti a 17, ma soprattutto di 17 gratuiti a 32. Nei quarti, la cinese incontrerà Aryna Sabalenka, sicura di diventare da lunedì la nuova numero 1 del mondo.

“Ci siamo allenate un paio di volte insieme. Sta servendo bene, ha colpi molto pesanti: sarà una partita molto dura” ha commentato Sabalenka, che finora ha vinto tutti i sei quarti di finale Slam giocati in carriera. Nella prima partita con lo scettro virtualmente nelle mani, la bielorussa (in campo come atleta neutrale) ha dominato 6-1, 6-3 Daria Kasatkina, che ha sconfitto per la quinta volta in sette confronti diretti. “Ero convinta che Swiatek sarebbe arrivata in finale” ha ammesso Sabalenka, che ha completato sette break in otto turni di risposta e ha vinto 16 punti su 23 al servizio quando ha messo in campo la prima.