Astana, 5 set. (Adnkronos) – “Ho inaugurato oggi la nuova sede dell’Ambasciata d’Italia ad Astana. La nostra Ambasciata è pienamente operativa per rafforzare la presenza del sistema Italia in Kazakistan e nell’Asia Centrale”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della sua visita in Kazakistan.