Europee: Mulè (Fi), ‘abbassamento soglia non è all’ordine del giorno’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “La questione dell’abbassamento della soglia al 3% per le elezioni al Parlamento europeo è come l’omicidio in cui manca il cadavere, non si sa chi l’ha proposta. Io non sono riuscito a rintracciare la chi lo abbia detto, anzi fanno a gara per disconoscerne la paternità”. Lo dice il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, conversando con i giornalisti fuori da Montecitorio.

Il parlamentare ‘azzurro’ spiega: “Mi sembra che sia una boutade di fine estate, adesso il Parlamento ricomincia a lavorare e questo argomento non è all’ordine del giorno, poi vedremo se c’è qualcuno che chiederà di affrontare la questione e in tal caso se ne discuterà”. “Ciò detto, penso che il 4% sia una soglia giusta perché evita un’ulteriore frammentazione del voto che non consentirebbe ai partiti italiani di avere una rappresentanza importante al Parlamento europeo”, conclude Mulè.