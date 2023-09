Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Il 4% previsto per legge per accedere alle elezioni europee è ritenuta una soglia corretta e non da modificare. Non esiste al tavolo del Cdx alcun dibattito sull’argomento. In particolare con FdI e Lega stiamo discutendo dei problemi da affrontare per il bene del nostro Paese e non di soglie e tecnicismi”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg3.