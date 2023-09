Calcio: Pinto, ‘Lukaku impossibile da prendere a luglio, poi è arrivata l’opportunità’

Roma, 5 set. – (Adnkronos) – “Ho tanti difetti ma non sono bugiardo. Lukaku non potevi prenderlo a luglio. Ho un buon rapporto con le persone che lo seguono, a causa di un altro giocatore, un giovane molto interessante. Per cui conoscevo più o meno la situazione. Il mio lavoro è pure questo, ci sono delle situazioni che a inizio mercato sono impossibili, tu devi monitorare, non parlare con nessuno per non creare le aspettative. Se ci sono dei momenti giusti devi sfruttare l’opportunità. L’intervento dell’allenatore è stato importante, ovviamente qui c’è un rapporto ed è anche meglio”. Lo dice il general manager della Roma Tiago Pinto, nel corso della conferenza stampa di fine mercato, in merito all’acquisto di Romelu Lukaku.

“Non vorrei mai dimenticare il coinvolgimento personale dei proprietari, questo ha semplificato molto il mio lavoro. Si sono inseriti loro nella trattativa e hanno sbloccato le cose”, aggiunge Pinto.