Caivano: Ruspandini (Fdi), ‘con Meloni dalle parole ai fatti’

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Dalle parole ai fatti. La maxi operazione delle forze dell’ordine che ha avuto luogo a Caivano, dove sono impegnati oltre 400 uomini, rappresenta il primo passo per ripristinare la sicurezza nel quartiere e per un ritorno della legalità a Caivano e in tutta Italia. Per il governo Meloni la lotta alla criminalità organizzata e contro oggi forma di violenza rappresenta uno dei capisaldi, certi che lo Stato non lascerà mai soli i propri cittadini”. Così dichiara Massimo Ruspandini, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.