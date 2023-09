Brasile: governo Lula lancia task force contro allevamenti illegali in Amazzonia

Brasilia, 5 set. (Adnkronos) – Il governo brasiliano ha lanciato la più grande operazione mai realizzata per rimuovere migliaia di mucche possedute da allevatori illegali che occupano terre degli indigeni della foresta amazzonica. Tre elicotteri, una dozzina di veicoli e un corpo armato di polizia e ranger ambientali stanno effettuando il trasporto del bestiame, che le bande criminali hanno tentato di bloccare appiccando incendi lungo il percorso, distruggendo ponti e intimidendo gli automobilisti.

L’operazione Eraha Tapiro (‘Rimozione del bue’ nella lingua degli indigeni assurini) mira a ripristinare il controllo statale sul territorio indigeno Ituna-Itatá, che ha subito alcune delle peggiori deforestazioni e invasioni in Amazzonia durante la precedente presidenza del nazionalista Jair Bolsonaro.

Dopo il cambio di potere avvenuto all’inizio di quest’anno, il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva ha promesso di frenare la criminalità ambientale, fermare l’espansione della frontiera agricola e puntare a ‘zero’ deforestazione entro il 2030. La ministra dell’Ambiente, Marina Silva, ha lanciato una serie di operazioni per scacciare i minatori e gli allevatori illegali dai territori indigeni e da altre terre pubbliche che sono sotto la protezione dello Stato.

Il comandante dell’operazione, Givanildo Lima, agente della principale agenzia governativa per la protezione ambientale, Ibama, ha affermato che si tratta di un’operazione politicamente simbolica in prima linea nella criminalità ambientale nello stato amazzonico del Pará. “La deforestazione di Ituna-Itatá è stata pianificata ed eseguita da una banda che aveva un grande potere politico. Il successo di questa operazione dimostra la nostra capacità di combattere la criminalità in Amazzonia, che è sempre più organizzata”, ha affermato.