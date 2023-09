Ucraina, Tajani su incontro Putin-Erdogan: “Accordo su grano sarebbe passo per pace”

Pechino , 4 set. – (Adnkronos) – L’accordo sulla via del Mar Nero, che deve “portare grano anche a molti Paesi africani deve essere perseguito. Bene se Erdogan promuove questa operazione che è un piccolo passo verso la pace”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa durante una visita alla Città Proibita a Pechino, nel giorno dell’incontro in programma a Sochi tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Credo che si debba fare di tutto per trovare accordi su tutte le questioni positive che riguardano questa guerra”, ha sottolineato Tajani aggiungendo che , di “fare pressioni su Putin affinché faccia qualche passo indietro per quanto riguarda la guerra in Ucraina e si possa andare verso la pace”. “Non è facile, la guerra non si concluderà in qualche settimana, però non dobbiamo mai rinunciare alla via della diplomazia – ha spiegato il ministro – Tutte le iniziative come quella di Erdogan, e so che verrà qui l’inviato del Papa (il cardinale Zuppi, ndr), devono essere sostenute”.