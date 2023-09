Ucraina: Reznikov, ‘un onore aver servito il Paese nel periodo più difficile’

Kiev, 4 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – “Ho presentato la mia lettera di dimissioni a Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraino. È stato un onore servire il popolo ucraino e lavorare per l’esercito negli ultimi 22 mesi, il periodo più difficile della storia moderna dell’Ucraina”. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa ucraino dimissionario Oleksi Reznikov, dopo aver presentato al parlamento ucraino la sua lettera di dimissioni.

Reznikov era a capo del Ministero della Difesa ucraino dal 4 novembre 2021, meno di quattro mesi prima dell’inizio dell’invasione russa, scatenata alla fine di febbraio 2022. In precedenza, è stato vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati tra marzo 2020 e novembre 2021.