Superbonus: Filini (Fdi), ‘Conte si assuma responsabilità e chieda scusa agli italiani’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Conte è palesemente in difficoltà, i numeri del disastro dei bonus edilizi non lasciano spazio alle chiacchiere e ora cerca goffamente di distribuire le responsabilità. Lui, che soltanto un anno fa, in piena campagna elettorale, andava in piazza a raccontare che gli italiani grazie a questa sua genialata potevano ristrutturarsi casa ‘gratuitamente’, oggi è alla disperata ricerca di qualche alibi, quando invece dovrebbe avere il coraggio di assumersi la responsabilità e chiedere scusa agli italiani”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini.