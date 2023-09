Ricerca e innovazione migliorano la competitività dell'industria

ROMA (ITALPRESS) – Ricerca e innovazione continue sono fondamentali per competere sul mercato, soprattutto in un settore in continua evoluzione come quello industriale. Ne è consapevole Icaplants, azienda italiana che propone sistemi di automazione robotizzata per i processi produttivi, in particolare per l'automotive, che con il sostegno di Fondimpresa ha migliorato la formazione dei collaboratori sulla pianificazione del lavoro e sul problem solving. "La necessità che ha portato l'azienda ad aderire al piano di formazione plus 2019 è nata soprattutto per migliorare la pianificazione di risorse di tempi e di metodi. L'obiettivo a cui tende l'azienda è sempre quello di mantenere standard elevati in modo da poter gestire diverse commesse contemporaneamente, senza influire negativamente sui processi produttivi", afferma Giovanna Avenia, direttore Risorse Umane di Icaplants.

Per migliorare la produzione, Icaplants ha fatto ricorso anche al sistema CAD/CAM, che prevede per l'impiego congiunto e integrato di diversi sistemi software. "Ad oggi il focus della nostra azienda è la centralità dell'uomo inteso come risolutore ai problemi del mercato in continua evoluzione. con il sistema CAD/CAM e con la formazione a supporto, siamo riusciti a soddisfare quelle che sono le esigenze del mercato", spiega Fabio Pompili, direttore di Produzione di Icaplants.

04-Set-23 13:45