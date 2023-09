Renzi "Mi candido al Parlamento Europeo con il Centro"

MILANO (ITALPRESS) – "Noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand 'Il Centro'. Il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva a mettersi in gioco. Mi metterò in gioco anche io candidandomi al parlamento europeo". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa a Milano annunciando la sua candidatura alle elezioni europee del 2024 nel collegio del nord-ovest.

"Lo faccio non perché alla ricerca di una ulteriore riga del mio curriculum, ma per affermare che bisogna dare una sveglia all'Europa altrimenti si va tutti a casa. L'Europa rischia di saltare – ha spiegato Renzi -. Penso sia fondamentale che nei prossimi 9 mesi si vada a chiedere il voto di chi non vuole lasciare l'Europa nelle mani dei sovranisti alla Le Pen e dei populisti di sinistra".

"Io scommetto su una maggioranza che va dal PPE ai socialisti senza Alternative fur Deutschland, Vox, i populisti di sinistra e il Movimento 5 Stelle. Il nostro disegno è avere la stessa maggioranza che c'è stata fino ad adesso: la maggioranza Ursula non ha alternative", ha sottolineato l'ex premier.

