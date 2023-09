Mulino Bianco, a 40 anni dal lancio arriva la nuova collezione delle Sorpresine con 18 gommine

Milano, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) – L’album delle figurine, il walkman, le biglie, la collezione di Topolino, Lupin, Lady Oscar e Candy Candy. Ed ancora il Monopoli, il Commodore 64, le musicassette e i primi cd, le cabine telefoniche, Flash Dance e Dirty dancing. I Mondiali di calcio e il muro di Berlino. E le Sorpresine: 1 italiano su 2 le conserva ancora in casa.

Istantanee dagli anni ’80, ricordati come anni spensierati da oltre la metà degli italiani, in cui si trascorrevano ore al telefono in casa (71,4%) o nella cabina telefonica (50,6%). Ma era anche l’epoca delle lettere (38,6%) e delle cartoline (31%). Anni in cui i bambini vengono percepiti ‘più felici’ dalla maggior parte degli italiani (e dal 91% di chi era bambino in quell’epoca). C’è tanta voglia di riscoprire e reinventare oggetti e sensazioni della propria infanzia e lo conferma l’indagine AstraRicerche ‘Italiani indietro tutta: tornare bambini ci rende felici’ su un campione di 1.000 italiani (giugno 2023) per conto di Mulino Bianco.

Sono felicità e allegria (27,3%), seguite dalla nostalgia (24,9%) le emozioni che provano gli italiani verso la propria infanzia. Tra le attività legate ai momenti felici spiccano stare con gli amici (47,8%), guardare i cartoni animati (41,6%) e giocare nella propria cameretta (35%). Terrazzo, giardino o porticato (28%), cameretta (23%) e cucina (21%) sono invece gli ambienti domestici legati ai ricordi gioiosi, mentre quando non si è nella propria abitazione la casa dei nonni (41,4%) o la casa di vacanza (40,2%) diventano i luoghi prediletti che riportano a ricordi dell’infanzia felice.

I giochi del cuore? Nella top 5 i giochi all’aperto, come i sempreverdi nascondino e campana (38,5%); i giochi con la palla, dal calcio alla pallavolo (30,1%); le attività sportive come bicicletta, pattini, skate (16%); i giochi di ruolo, dal ‘dottore’ a ‘mamma e figlia’ (14,8%), e i giochi creativi, come dipingere, colorare o creare con la plastilina (14,7%). Per le diverse generazioni negli anni ’80 i bambini vengono percepiti ‘più felici’ soprattutto per un maggior contatto umano (33,2%), per l’opportunità di utilizzare di più la fantasia (30,6%) e per la possibilità di godere di una maggiore libertà di movimento (17,2%), mentre tra chi ritiene i bambini di oggi più avvantaggiati i motivi sono da rintracciare nell’avere maggiori strumenti e tecnologie (25,7%), per avere un ruolo più da protagonisti nel nucleo familiare (25,5%) e ricevere più stimoli di quanto i bambini ne avessero in passato (24,3%).

Secondo i dati emersi dall’indagine AstraRicerche, le celebri scatoline Mulino Bianco spiccano nei ricordi di un’intera generazione (21,9%) e risultano l’oggetto cult più desiderato oggi da bambini e adolescenti degli anni ’80, superando il Commodore 64 (14,2%), il Walkman (13,9%) e le musicassette (10,8%). Sono tra gli oggetti più collezionati e scambiati dai bambini di quell’epoca (37,2%), subito dopo le intramontabili figurine (65,2%) e prima di biglie (22,6%) e adesivi (21,9%). Ma se le Sorpresine erano al centro dei giochi e dei momenti felici dei bambini degli anni ’80, la quasi totalità degli italiani le conosce (94,7%) e un italiano su 2 ha ancora oggi una Sorpresina a casa, ad indicare il forte legame con le celebri scatoline.

“Con la – afferma Julia Schwoerer, vice presidente marketing Mulino Bianco – vogliamo celebrare il legame con i nostri consumatori, riaccendere l’entusiasmo di tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare un oggetto iconico per milioni di italiani, e suscitare le stesse emozioni nei bambini di oggi Vogliamo parlare ai bambini di ieri, riscoprendo un gioco amato come le Sorpresine, e ai bambini di oggi, per rivivere le emozioni vissute dai loro genitori, creando nuove occasioni di incontro e di gioco insieme”.

Le conoscono la quasi totalità degli italiani, per i nati degli anni ’80 sono l’oggetto simbolo della loro generazione e oltre il 75% dei nostri connazionali le ha collezionate. Numeri che indicano una passione senza tempo per le famose scatoline di fiammiferi: tra il 1983 e il 1990 ne sono state ideate ben 650 differenti tipologie, a partire dalla prima, ‘Carta vince, carta perde’ e poi gommine, origami, normografi, pastelli di cera, calendari, indovinelli, adesivi e molte altre, realizzate in decine di milioni di esemplari. Le più amate? Dall’indagine AstraRicerche emerge una netta preferenza per le gommine (49,7%), seguite a distanza da adesivi (11,9%), gioco dell’oca (11%), pastelli di cera (9,4%). Circa la metà degli italiani (48,6%) ha una sorpresina degli anni ’80 in casa. L’aspetto più affascinante? L’effetto sorpresa (34,2%), la possibilità di avere un giochino gratuitamente (26,7%), la possibilità di avere giochi sempre diversi (19,2%).

Per celebrare i 40 anni dal lancio della prima collezione di sorpresine del 1983 e dopo milioni di messaggi sui social di chi non le hai dimenticate, Mulino Bianco lancia la nuova collezione di Sorpresine, per i bambini di ieri e di oggi: una collezione inedita di 18 Gommine divisa in 3 set da 6 gommine l’uno. E’ possibile ricevere le Sorpresine raccogliendo i codici presenti nei pack di merende, dalla grafica totalmente rinnovata, grazie ai quali si può accedere alla raccolta per riceverle direttamente a casa. Si possono collezionare 3 set per un totale di 18 differenti gommine di diverse forme, dalle api ai fiori, fino alle miniature delle confezioni dei prodotti, contenute all’interno dell’iconica scatolina di fiammiferi.