Milano: dipendenti Yoox intossicati, sostanza non identificata, ipotesi scherzo

Milano, 4 set. (Adnkronos) – Non ha un nome, ossia non è una sostanza nociva identificata dai vigili del fuoco, quella che stamane ha causato l’intossicazione di 37 dipendenti della Yoox nella sede di via Morimondo a Milano. Il nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico), nonostante la migliore strumentazione a disposizione, non è riuscito a individuare il punto di rilascio della sostanza, sebbene sia stato ispezionato l’intero sistema di condizionamento e le grate.

“Non è stato trovato nulla – spiega chi ha lavorato sul campo -. Non possiamo dunque dire quale sostanza sia stata rilasciata” all’interno dei grandi uffici, “né da chi, né dove” aggiunge.

Visti i danni provocati ai dipendenti – “bruciore agli occhi e alla gola” – la sostanza spruzzata è stata “esigua”. Il gas potrebbe essere stato spruzzato involontariamente da una persona, magari in possesso di uno spray al peperoncino, o potrebbe trattarsi di uno scherzo, non di buon gusto. Su quanto accaduto sono a lavoro anche i carabinieri, l’ipotesi di reato è procurato allarme.