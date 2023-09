Il Benevento rimette piede in Serie C 2.675 giorni dopo averla salutata e riscopre subito le difficoltà tipiche della categoria. La formazione di Andreoletti non riesce a disinnescare la trappola del debutto e, nella serata in cui si gioca per la prima volta per i tre punti dopo un’estate tribolata, prende tre gol dalla Turris. Finisce 3-1 per i padroni di casa, nonostante l’iniziale vantaggio firmato da Pastina: una falsa partenza per la squadra giallorossa, ancora tutta da collaudare.

