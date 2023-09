Paleari 6: Bravo su Giannone nel primo tempo, super invece a inizio ripresa quando Nocerino trova il varco giusto per inserirsi così come su De Felice nel finale. D’Auria però confeziona il destro da ko per i giallorossi

Berra 5: Mani nei capelli per l’illusione del gol sull’incornata che si ferma solo sulla traversa. Dalla sua fascia però la Turris disegna le occasioni migliori che consegnano pareggio e sorpasso alla squadra di Caneo. Giornataccia

