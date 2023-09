Lavoro: Scotto, ‘dirottati fondi Pnrr per sicurezza, una cosa che grida vendetta’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “La riduzione delle tutele e la compressione dei salari sono due cose che si tengono insieme, sono il frutto di una svalorizzazione progressiva del lavoro degli ultimi anni, ridotto a merce vile, che conta poco o nulla. Lo vediamo nella modifica al codice degli appalti che di fatto reintroduce subappalti a cascata, fuori possibilità di controllo”. Così Arturo Scotto del Pd ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Partito democratico.

“Si taglia sempre sulla sicurezza vista non come elemento fondamentale della catena di produzione, uno strumento che aiuta innovazione e competizione del nostro sistema delle imprese, ma come qualcosa che grava sul loro bilancio. Dobbiamo provare a fare un salto di qualità, la revisione di alcuni totem che negli ultimi anni sono apparsi indiscutibili”.

“Per citare solo un dato, sono 1038 i morti sul lavoro dell’anno scorso, e più di 500 quest’anno: siamo di fronte a una guerra a bassa intensità, ma la scelta che fa più rabbia è il dirottamento del governo dei fondi del Pnrr dedicati alla sicurezza del lavoro nelle linee delle grandi infrastrutture italiane, altrove. Parliamo di mezzo miliardo di euro, una cosa che grida vendetta”.