Islam: Kelany (Fdi), ‘silenzio sinistra e femminista su sermone Imam Birmingham’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Il sermone dell’Imam della moschea di Birmingham su come si lapida una donna adultera lascia sconvolti e desta molta preoccupazione. Soprattutto perché è il termometro dell’enorme sottovalutazione di una tendenza al separatismo islamico che si registra in Europa. Fra tanti, l’esempio francese, con le sue banlieu ormai monopolizzate da comunità islamiche e gruppi integralisti. Questo dovrebbe portarci a ragionare sulla preoccupante mancanza di integrazione, che porta anche le seconde e le terze generazioni a vivere in contesti in cui la legge dello Stato cede il passo alla Sharia. Noi abbiamo il dovere di affermare che non c’è spazio per queste tendenze in Occidente e condannare ogni deriva in tal senso. Questo episodio è di una gravità eclatante e lascia interdetti il fatto che la sinistra e le femministe di casa nostra non si siano minimamente pronunciate, per il solito cortocircuito ideologico che in questi frangenti li porta ipocritamente a tacere per non apparire islamofobi. Anche stavolta da sinistra il silenzio è assordante”. Lo dichiara Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione del partito.