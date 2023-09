Europee: Gozi, ‘bene impegno Renzi, Renew unico argine contro estremismi e populismi’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “L’annuncio da parte di Matteo Renzi di un suo impegno diretto alle prossime elezioni europee è una buona notizia per tutti coloro che si riconoscono nelle forze democratiche, liberali e riformatrici, in Italia e in Europa”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

“L’unica via per costruire un’Europa davvero sovrana e democratica, realmente protagonista sulla scena globale – aggiunge -, è impegnarsi per rafforzare la presenza di Renew in Europa e la presenza italiana in Renew. Continuiamo dunque a lavorare per realizzare un lista comune in Italia che faccia riferimento a Renew e si batta contro tutti gli estremismi. In Europa, già dal 2019, Renew è la protagonista della trasformazione europea e del superamento della divisione tra una destra sempre più nazionalista e una sinistra sempre più populista”. “Noi vogliamo costruire Renew perché l’Italia ha bisogno di più Europa. E l’Europa ha bisogno di più Italia”, conclude Gozi.