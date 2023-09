Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Un quotidiano parla di un abbassamento della soglia per le elezioni europee al 3%. Una cosa che non accadrà mai. Semmai bisogna alzarla al 5%. Non si vede perché fare regali a Renzi che peraltro non arriverebbe neanche al 3% con la sua ‘Italia Viveva’. Nessun abbassamento della soglia. Conferma di quella che c’è nella maniera più assoluta. Per cui queste notizie sono totalmente prive di fondamento”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.