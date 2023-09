Europee: Fiori (Rp), ‘da Papa spinta a impegno cattolici’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Il 9 giugno 2023 Papa Francesco ha inviato un messaggio ai parlamentari europei del Ppe per sollecitare un maggiore impegno nel solco della tradizione democratico-cristiana. Un invito a una rinnovata e unitaria presenza popolare sui valori del cattolicesimo presenti nella nostra Costituzione, con un richiamo agli aspetti etico-politici e a una forte ispirazione verso valori alti, dinanzi alle grandi sfide globali”. Lo ha dichiarato Publio Fiori sul periodico ‘Rinascita Popolare’.

“Il messaggio del Papa – ha proseguito Fiori – è rivolto esplicitamente a tutti i politici cristiani invitati all’unità, alla fraternità e a un maggiore impegno fondato sulla dottrina sociale. Riguarda quindi anche noi: dobbiamo recuperare quella tradizione popolare che ha salvaguardato la democrazia, ha trasformato un Paese distrutto in una potenza industriale e ha realizzato una maggioranza di centro che ha garantito il progresso e lo sviluppo. Oggi registriamo i limiti della seconda e terza Repubblica con una grave disaffezione dell’elettorato rispetto a questo sistema di partiti, con una caduta dell’etica sociale e una strisciante crisi economica dovuta prevalentemente a un capitalismo economico degenerato in finanziario, che da fattore di produzione è divenuto strumento di speculazione; con le nuove povertà, l’aumento delle differenze, i livelli di salari e stipendi, l’insufficienza dei servizi pubblici e sociali, le crescenti difficoltà per i ceti medi e le preoccupazioni per il futuro dei giovani e il presente degli anziani”.

“Con un progressismo che, come ha puntualizzato Galli della Loggia sul Corriere, punta a una rivoluzione antropologica di un soggettivismo fondato sulla tecno-scienza che nega l’idea di natura e di storia, facendo credere che l’individuo sia la misura di tutte la cose. Si dilatano così i diritti personali e si restringono quelli sociali. C’e, dunque, l’esigenza di recuperare, seguendo l’esempio degli amici di ‘Italia Popolare’, una presenza politica laica fondata sui valori del cattolicesimo politico riconosciuti nella Costituzione che accorpando le tante iniziative sorte spontaneamente a livello locale riproponga con forza la questione sociale”, ha concluso.