Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Non ci interessano giochi di palazzo per le prossime elezioni europee. Per noi lo sbarramento deve restare quello fissato dalla legge. È un cattivo costume modificare le regole del gioco a ridosso delle consultazioni elettorali”. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia Viva al Senato a proposito dell’ipotesi, circolata sui mezzi di stampa, di abbassare al 3% la soglia di sbarramento per le elezioni europee.