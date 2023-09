Roma, 4 set. (Adnkronos) – “La candidatura di Matteo Renzi nel Nord-Ovest ha un profilo forte: rivolgersi alla parte del Paese più incline all’innovazione, alle imprese, alla crescita per lanciare da questa piattaforma la sfida per la modernizzazione dell’Unione Europea. In alternativa a sovranisti e populismo”. Lo scrive Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia Viva al Senato.