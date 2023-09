Europee: Alfieri, ‘soglia al 3%? Al Pd nessuna comunicazione’**

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “A noi non è mai stato comunicato nulla su questo versante”. Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd, risponde così all’Adnkronos sull’ipotesi di un abbassamento della soglia di sbarramento alle europee dal 4 al 3 per cento.

“Abbiamo avuto delle interlocuzioni con la maggioranza sulle riforme ma non abbiamo mai avuto segnali sul tema dello sbarramento alle europee. Sono temi delicati che richiedono un largo consenso”, aggiunge Alfieri. Ma se l’ipotesi diventasse concreta, qual è la posizione del Pd? “Siamo abituati a discutere nelle sedi opportune e a commentare le proposte del governo e della maggioranza se sono in Parlamento. Ripeto non abbiamo mai avuto alcuna interlocuzione su questo”.