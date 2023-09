Calcio: De Siervo, ‘non sono preoccupato dalla concorrenza saudita’

Milano, 4 set. – (Adnkronos) – “Non sono assolutamente preoccupato” della concorrenza saudita. “La concorrenza aiuta a migliorare e l’investimento fatto dall’Arabia ha portato soldi nelle casse europee, denaro che verrà impiegato per far crescere i giocatori”. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo a margine dell’evento “Calcio social responsability” a Milano. “I giocatori che hanno scelto la via saudita erano all’apice della loro carriera. I migliori giocatori continuano a essere nelle cinque migliori leghe europee”, aggiunge De Siervo prima di parlare delle dimissioni di Roberto Mancini: “Ha fatto la sua scelta, che ha spiegato meglio nelle ultime settimane. La Figc ha saputo reagire nella maniera corretta, in bocca al lupo a Spalletti”.