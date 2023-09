Calcio: De Siervo, ‘diritti tv? Lega Serie A non si farà prendere per il collo da nessuno’

Milano, 4 set. – (Adnkronos) – “Pessimista rispetto all’esito delle trattative per i diritti Tv? Non sono né pessimista né ottimista, credo che abbiamo un prodotto che ha valore oggettivo e bisogna che i broadcaster lo paghino il prezzo corretto. La Lega Serie A non si farà prendere per il collo da nessuno, quindi siamo ben coscienti di cosa ci aspetta e siamo strutturati per affrontare anche la sfida di un’offerta al pubblico e la stiamo valutando alla pari della negoziazione che si è svolta”. Lo dice l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a margine dell’evento “Calcio social responsability” a Milano. “Le interlocuzioni con i broadcaster sono ferme, la fase delle trattative private si è conclusa, abbiamo queste offerte bloccate e vincolanti fino al 15 ottobre quindi in questo momento le trattative private non si riapriranno -prosegue De Siervo-. La Lega ha fatto partire il progetto Radio-TV, speriamo di riuscire ad avere delle buone notizie. Ma la Lega Calcio non accetterà quelle offerte che al momento sono ritenute insufficienti. Allo stato attuale non è possibile la trattativa privata perché così stabiliscono le linee guida del bando”.