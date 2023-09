Amministrative: Ruffino (Az), ‘destra già le prepara, le opposizioni?’

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Tutti vediamo quante e quanto profonde sono le divisioni del centrodestra al governo. Contro ogni logica, però, quella maggioranza, priva di una visione e di un’idea dell’Italia, è tenuta insieme dal cemento del potere. Per questa sola ragione sono già al lavoro per le prossime elezioni amministrative e regionali. Il problema, come accade da qualche anno, riguarda le opposizioni. In particolare, riguarda il Pd, cioè il partito la cui strategia lo condanna a un ruolo di minoranza, forte quanto si vuole, ma sempre minoranza”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Se la linea di Elly Schlein – avverte – sarà di sudditanza a Giuseppe Conte, Azione dice di fin da ora ‘buona vita’. Se, come auspichiamo, nel Pd riemergerà, soprattutto nei territori, una forte vocazione riformista, allora si potrebbe lavorare per offrire agli elettori un’opzione valida e competitiva”.