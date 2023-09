Ustica: Formica, ‘Italia debolissima, qualcuno fa strategia per noi’**

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “L’Italia in questo momento è un Paese debolissimo. Qualcuno sta facendo strategia per noi. Tutto questo richiederebbe una spiegazione”. E’ questa la considerazione che si limita a fare all’Adnkronos Rino Formica in queste ore su Ustica. Dopo le rivelazioni di Giuliano Amato sul ruolo della Francia, e le polemiche che ne sono scaturite, l’ex ministro socialista preferisce infatti non entrare troppo nel merito della vicenda dell’incidente aereo del Dc9. In quel periodo, nel 1980, Formica era ministro dei Trasporti del governo Cossiga II.