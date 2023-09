Ue: Tajani, ‘il Patto sia pro crescita, senza intesa altra sospensione per sei mesi’

Roma, 3 set (Adnkronos) – “Lo ricordo sempre a tutti: il nome del Patto è di ‘stabilità e crescita’. La proposta di miglioramento in discussione adesso in Europa è ancora troppo orientata a una politica eccessivamente rigorista. Che ancora non considera sufficientemente il concetto della crescita. La prima richiesta che facciamo è un Patto pro-investimenti, togliendo dal rapporto deficit/pil alcune spese come quelle per l’Ucraina, il Pnrr per gli investimenti strutturali e per la transizione energetica”. Lo dice Antonio Tajani in una intervista a ‘Milano Finanza’.

“Se entro dicembre non ci sarà un’intesa bisogna pensare alla sospensione del vecchio Patto per altri sei mesi. Anche perché noi insistiamo nel chiedere che il negoziato sia complessivo: la riforma del Patto di Stabilità va fatta assieme all’Unione bancaria, all’armonizzazione fiscale; riforme che servono a fare un’Europa più coesa”, spiega il vice premier e ministro degli Esteri.