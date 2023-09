Ue: Schlein, ‘serve dare continuità agli investimenti comuni’

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “L’Europa non può fermarsi all’intuizione, pur giusta, del Next Generation Eu. La conversione ecologica e la trasformazione digitale, tutto questo si tiene finalmente con una piattaforma organica, ma dovremmo dare continuità a questa spinta di investimento comune europeo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum di Cernobbio.

“Come Pd -aggiunge- noi tifiamo per l’Italia e vogliamo avere un approccio pragmatico, di confronto, anche aspro, con il governo. Anche verso la prossima legge di bilancio saremo attenti a capire quali sono le proposte e come poterci inserire con alcuni suggerimenti”.

L’obiettivo è “dare continuità a massicci investimenti che possano farci stare, come Paese, a testa alta dentro le varie transizioni, che sono anche occasioni di creazione di buona impresa e di lavoro di qualità”.