Ue: Schlein, ‘equilibri mondiali stanno cambiando, va ripensato modello sviluppo’

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Bisogna prendere atto di come gli equilibri mondiali stiano cambiando e ritagliare un nuovo forte protagonismo per l’Europa e per l’Italia, nel contesto di una riscoperta di un multiculturalismo che è necessario per provare a ad affrontare insieme alcune sfide che dimostrano quanto nessun Paese possa farcela da solo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum di Cernobbio.

“In questi anni abbiamo visto delle crisi intrecciate e crediamo di dovere evitare quello che qualche analista ha definito uno scenario da Paesi del G7 contro il resto del mondo. Per fare questo però bisogna credere davvero nel multilateralismo. Le crisi economico-finanziaria, pandemica, demografica e climatica ci devono portare a un ripensamento del modello di sviluppo, che ha mostrato molti limiti”.