Ue: Donzelli, ‘Ecr sarà ago della bilancia, FdI partito-famiglia un falso’

Roma, 3 set (Adnkronos) – In Europa puntate a essere l’ago della bilancia? “Sì, noi crediamo che i Conservatori grazie al consenso crescente potranno essere il perno di una nuova maggioranza europea in grado di eleggere la Commissione”. Lo dice a ‘Repubblica’ Giovanni Donzelli, deputato FdI e responsabile organizzazione del partito.

Quindi niente coalizione ibrida? “Siamo determinati, com’è noto. La presidente Meloni è così fortemente impegnata nel rafforzare il progetto dei conservatori, che questo creerà le condizioni per un’Europa alternativa a quella vista finora, a trazione progressista”, spiega.

Ci sarà congresso? “Ragiono così: se c’è chi si alza e propone un’alternativa a Giorgia, o se c’è chi dice ‘lei non può fare la premier e la presidente FdI, ci sono io’ allora, ok, facciamo il congresso. Io voterò Giorgia, ma siamo aperti. Diversamente, non blocchiamo l’impegno del partito in un momento così cruciale per il Paese. Mi pare buonsenso”, prosegue. Ma FdI è partito-famiglia. E la vittoria del merito? “È falso. Da noi vince il merito. La storia di tantissimi lo dimostra. Io ho perso mio papà che avevo 18 anni, mia madre credo voti Pd se non sono candidato io, mio nonno era antifascista. E lavorando sodo io sono diventato uno che si è conquistato gli incarichi”, risponde Donzelli.