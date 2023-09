Ucraina: telefonata Zelensky-Macron su garanzie sicurezza corridoio grano

Kiev, 3 set. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo francese Emmanuel Macron hanno discusso del “funzionamento” del corridoio marittimo istituito da Kiev per la navigazione sicura delle navi dopo che Mosca è uscita dall’accordo sui cereali. La telefonata fra i due leader è arrivata alla vigilia del vertice in Russia tra il presidente Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e mentre Mosca colpiva con i droni la regione ucraina di Odessa.

“Abbiamo discusso delle modalità per garantire il funzionamento del corridoio del grano e rafforzare la sicurezza della regione di Odessa”, ha scritto Zelensky sui social. L’Ucraina questa settimana ha dichiarato che altre quattro navi hanno attraversato il suo corridoio marittimo temporaneo nel Mar Nero, che ha istituito il mese scorso per garantire una navigazione sicura.

Domani Erdogan incontrerà Putin a Sochi, località russa sul Mar Nero, nella speranza di una ripresa dell’accordo. Zelensky ha anche ringraziato Macron per il “fondamentale aiuto militare” della Francia a Kiev e ha annunciato di “aver discusso dei prossimi pacchetti di aiuti”.